إندريك: رونالدو كان سبب تشجيعي لريال مدريد

السبت، 27 يوليه 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

إندريك - إنجلترا ضد البرازيل

يرى إندريك لاعب ريال مدريد أن تواجد الجماهير بالعدد الكامل خلال تقديمه دربا من الجنون.

إندريك دا سوزا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقدم ريال مدريد إندريك كلاعب جديد داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال إندريك خلال المؤتمر الصحفي عقب تقديمه: "سعيد جدا بالتواجد في هذه المدينة وهذا الملعب، وأشكر الله ولكن المسؤولية كبيرة جدا".

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وواصل "دموعي خلال الحفل لم يكن مخططا لها ولكن هذا كان حلم حياتي، كريستيانو رونالدو كان قدوتي ولهذا أصحبت مشجعا لريال مدريد وأتمنى أن نكتب التاريخ معا".

وتابع "زملائي البرازيليين أعطوني العديد من النصائح، لقد تحدثوا كثيرا عن التدريبات والمباريات والمدينة والحرارة".

وعن الشعور بالخوف للتواجد في ريال مدريد قال: "لا، اختار الله أن أحظى بتلك المسؤولية لأنه يعرف أن بإمكاني التواجد هنا".

وكشف "عندما رأيت الملعب مملتئا، اعتقدت أن هذا جنون، لقد رحبوا بي بطريقة رائعة وحقيقة أن الملعب بالكامل ينادي باسمي كان رائعا أنا ممتن جدا".

وشدد "لا أتذكر ما فعلته بالأمس لأن كل شيء حدث اليوم كان رائعا وأرى عائلتي سعيدة جدا".

وأضاف "سأتعلم الكثير مع لاعبين رائعين وأريد التعلم لأساعد ريال مدريد خارج الملعب وداخله".

وأتم "أنا لا أهتم بعدد الأهداف أو الصناعة، أنا أساعد الفريق وهذه الأشياء تأتي بشكل طبيعي، بالطبع أحب تسجيل الأهداف ولكن دائما ما أحظى بعقلية مساعدة فريقي".

وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيهم مع الفريق الأول لبالميراس.

إندريك ريال مدريد
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