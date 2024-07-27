أولمبياد باريس – كرة طائرة.. إيطاليا تفوز على البرازيل في مجموعة مصر

السبت، 27 يوليه 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

إيطاليا - كرة طائرة

انتصر منتخب إيطاليا على نظيره البرازيل في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وفازت إيطاليا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من بولندا ومصر.

وسيلتقي منتخب مصر مع بولندا في ثاني مباريات المجموعة في السادسة مساءً اليوم السبت.

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وتفوق الإيطاليون في الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 25-23 و27-25.

وقلص منتخب البرازيل الفارق في الشوط الثالث بنتيجة 25-18.

وفي الشوط الثالث حسم الطليان اللقاء لصالحهم بنتيجة 25-21.

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وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا، والبرازيل مع بولندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.

وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.

حققت البرازيل الذهبية 3 مرات والفضية 3 مرات، فيما فازت إيطاليا بالفضية 3 مرات والبرونزية 3 مرات.

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