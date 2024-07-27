أولمبياد باريس – كرة طائرة.. إيطاليا تفوز على البرازيل في مجموعة مصر

انتصر منتخب إيطاليا على نظيره البرازيل في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وفازت إيطاليا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من بولندا ومصر.

وسيلتقي منتخب مصر مع بولندا في ثاني مباريات المجموعة في السادسة مساءً اليوم السبت.

وتفوق الإيطاليون في الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 25-23 و27-25.

وقلص منتخب البرازيل الفارق في الشوط الثالث بنتيجة 25-18.

وفي الشوط الثالث حسم الطليان اللقاء لصالحهم بنتيجة 25-21.

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وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع إيطاليا، والبرازيل مع بولندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، بالإضافة لأفضل 2 حققوا المركز الثالث.

وتمتلك البرازيل وإيطاليا أكثر عدد من الميداليات في تاريخ الأولمبياد بالكرة الطائرة.

حققت البرازيل الذهبية 3 مرات والفضية 3 مرات، فيما فازت إيطاليا بالفضية 3 مرات والبرونزية 3 مرات.