مصدر من الأهلي لـ في الجول: محاولة أخيرة مع سوتشي لضم يحيى عطية الله.. وحل بديل

السبت، 27 يوليه 2024 - 16:09

كتب : أحمد الخولي

يحيى عطية الله

تعثرت مفاوضات الأهلي مع سوتشي الروسي لضم مدافعه المغربي يحيى عطية الله.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نجري محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق مع سوتشي الروسي لحل انتقال يحيى عطية الله".

وواصل "وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق نعمل على ضم بديل وسيكون اسما قويا".

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وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق الأهلي مع عطية الله على تفاصيل التعاقد الشخصية لكن أشار إلى وجود عقبة مالية مع سوتشي تمنع إتمام الانتقال.

وتحدث محسن المعادي وكيل عطية الله لقناة "إم بي سي مصر" في وقت سابق قائلا: "هناك اتصال بيننا وبين أمير توفيق ونحاول نرى كيف تتم الصفقة سواء إعارة أو انتقال نهائي".

وأكمل "هناك اتصالات من فرق أخرى لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الأهلي".

وعن العروض الأخرى قال محسن المعادي: "رغبة يحيى عطية الله هي اللعب للأهلي، هناك أندية سعودية وتركية وروسية تريد ضمه لكنه يريد الانتقال للأهلي".

وبسؤاله عن هل هناك أندية مصرية فاوضت اللاعب أجاب "ليست مفاوضات ولكنه مجرد حديث شفهي".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.

يحيى عطية الله الأهلي سوتشي
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