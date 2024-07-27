انتهت أولمبياد باريس - إسبانيا (3)-(1) الدومينيكان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب إسبانيا الأولمبي ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس.

ويلعب الفريقين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر وأوزبكستان.

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نهاية المباراة

ق71. جوووول ثالث لإسبانيا عن طريق ميجيل جوتيريز.

ق .جووووول ثاني لإسبانيا عن طريق أليكس باينا بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 بطاقة حمراء للاعب منتخب الدومينكيان بعد تدخل قوي

ق37 هدف التعادل لمنتخب الدومينيكان بعد رأسية قوية متقنة تسكن الشباك

ق24 فيرمين لوبيز يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا بعد ضغط قوي على مدافعي الدومينيكان، ليتمكن من قطع الكرة والتسجيل في المرمى.

ق5 ضغط هجومي من منتخب إسبانيا الأولمبي على مرمى منتخب الدومينيكان

انطلاق المباراة