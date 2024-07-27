خدمة في الجول - الأهلي وسيراميكا والمقاولون والزمالك.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 19

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراتين المؤجلتين بالجولة 19 من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة، بينما يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب باستاد برج العرب.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت بتمام التاسعة من مساء الإثنين المقبل.

وتعد تلك المباراة الأولى لجمهور الأهلي بعد قرار مجلس إدارة النادي بتخفيض قيمة تذكرة الدرجة الثالثة إلى 50 جنيها مع تحمله فارق تكلفة التذكرة وذلك من أجل التخفيف على جماهيره.

الأهلي فاز في آخر مبارياته على المصري بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18.

بينما حقق سيراميكا فوزا كاسحا على بلدية المحلة بأربعة أهداف دون رد في الجولة 31.

الأهلي رفع رصيده إلى 69 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، ويخوض آخر مباراة مؤجلة له.

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في المقابل تعادل الزمالك في مباراته السابقة مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18.

أما المقاولون العرب فتعادل في آخر مبارياته أمام المصري 1-1، ضمن منافسات الجولة 31.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يصارع المقاولون شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان التي تبدأ عند فاركو، الذي لعب مباراتين أكثر.