الرياضية: سلمان الفرج يجتاز الكشف الطبي مع نيوم

السبت، 27 يوليه 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

سلمان الفرج وميسي

اجتاز سلمان الفرج قائد نادي الهلال السابق الكشف الطبي بنادي نيوم.

سلمان الفرج

النادي : لاعب حر

ورحل الفرج عن صفوف الهلال بعد مسيرة حافلة حمل خلالها 20 لقبا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الفرج اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لنادي نيوم السعودي.

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وأوضحت الصحيفة أن الفرج خضع لفحص طبي في نادي نيوم تجاوز مدته 75 دقيقة.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) ويهدف إلى الصعود لدوري المحترفين بالموسم المقبل.

وعزز نادي نيوم صفوفه بصفقات مميزة، حيث نجح في استقطاب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة وزميله البرازيلي رومارينيو.

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ودخل قائد الأزرق خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع عدة أندية من بينها أهلي جدة والشباب ونيوم الذي يعد الأقرب في سباق التعاقد معه.

وودع بطل الدوري قائده التاريخي سلمان الفرج بعد إعلانه، 1 يوليو الجاري، نهاية مشواره مع الفريق.

وسطر الفرج مسيرة تاريخية خالدة، وزاخرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا.

ويعد صاحب الـ 34 عامًا أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج برفقة الهلال بثمانية ألقاب دوري، مواسم 2009ـ10، 2010ـ11، 2016ـ17، 2017ـ18، 2019ـ20، 2020ـ21، 2021ـ22، 2023ـ24، متجاوزًا رقم محمد الشلهوب، قائده السابق في الهلال، بخمسة ألقاب في دوري المحترفين.

كما حقق أكثر من 20 بطولة خلال مسيرته مع الهلال، ولعب عددًا لا بأس به من المباريات الدولية مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في نسختين من بطولة كأس العالم.

نادي نيوم سلمان الفرج الهلال
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