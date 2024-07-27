إندريك يبكي أثناء تقديمه كلاعب لـ ريال مدريد

السبت، 27 يوليه 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

تقديم إندريك كلاعب لريال مدريد

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد إندريك للجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو.

إندريك دا سوزا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأقام النادي حفل تقديم للاعب بحضور عدد كبير من الجماهير.

وانضم إندريك لريال مدريد في الصيف الحالي قادما من بالميراس البرازيلي.

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وخلال التقديم ارتدى إندريك قميص ريال مدريد للمرة الأولى بالرقم 16 الذي سيرتديه مع الفريق.

ومباشرة عقب تقديمه بدأ إندريك في البكاء من الفرحة متأثرا بانضمامه لريال مدريد.

وقال إندريك: "لا يمكنني عدم البكاء لقد كان حلمي طوال حياتي الانضمام لريال مدريد".

وفي طريق مشهد مشابه لتقديم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي قال إندريك الجملة الشهيرة "1 2 3 هلا مدريد".

وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيهم مع الفريق الأول لبالميراس.

إندريك دا سوزا ريال مدريد
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