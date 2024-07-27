إندريك يبكي أثناء تقديمه كلاعب لـ ريال مدريد

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد إندريك للجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأقام النادي حفل تقديم للاعب بحضور عدد كبير من الجماهير.

وانضم إندريك لريال مدريد في الصيف الحالي قادما من بالميراس البرازيلي.

وخلال التقديم ارتدى إندريك قميص ريال مدريد للمرة الأولى بالرقم 16 الذي سيرتديه مع الفريق.

ومباشرة عقب تقديمه بدأ إندريك في البكاء من الفرحة متأثرا بانضمامه لريال مدريد.

وقال إندريك: "لا يمكنني عدم البكاء لقد كان حلمي طوال حياتي الانضمام لريال مدريد".

وفي طريق مشهد مشابه لتقديم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي قال إندريك الجملة الشهيرة "1 2 3 هلا مدريد".

وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيهم مع الفريق الأول لبالميراس.