إندريك يبكي أثناء تقديمه كلاعب لـ ريال مدريد
السبت، 27 يوليه 2024 - 14:43
كتب : FilGoal
قدم ريال مدريد لاعبه الجديد إندريك للجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو.
إندريك دا سوزا
النادي : ريال مدريد
وأقام النادي حفل تقديم للاعب بحضور عدد كبير من الجماهير.
وانضم إندريك لريال مدريد في الصيف الحالي قادما من بالميراس البرازيلي.
وخلال التقديم ارتدى إندريك قميص ريال مدريد للمرة الأولى بالرقم 16 الذي سيرتديه مع الفريق.
ومباشرة عقب تقديمه بدأ إندريك في البكاء من الفرحة متأثرا بانضمامه لريال مدريد.
وقال إندريك: "لا يمكنني عدم البكاء لقد كان حلمي طوال حياتي الانضمام لريال مدريد".
وفي طريق مشهد مشابه لتقديم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي قال إندريك الجملة الشهيرة "1 2 3 هلا مدريد".
وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيهم مع الفريق الأول لبالميراس.
نرشح لكم
إندريك: رونالدو كان سبب تشجيعي لريال مدريد لترميم دفاعه.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة لو نورماند القائد صلاح يصنع هدفا في انتصار ليفربول الودي على ريال بيتيس كورتوا: كنت على ثقة بتألق لونين في غيابي.. وتوقعت التتويج بالدوري الإسباني وأبطال أوروبا ماركا: عودة فيليكس إلى تدريبات أتليتكو.. وفرصه في البقاء سبورت: أهلي جدة والاتفاق يرغبان في ضم كانسيلو.. وموقف اللاعب مؤتمر فليك عن – فوز برشلونة بأبطال أوروبا.. موقف لامين يامال ونيكو ويليامز ماركا: ريال مدريد يقرر تمديد عقد مدافعه