أولمبياد باريس - أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام الأرجنتين
السبت، 27 يوليه 2024 - 14:33
كتب : FilGoal
يقود أيمن حسين هجوم منتخب العراق الأولمبي خلال المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.
ويلعب العراق ضد الأرجنتين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بأولمبياد باريس.
كما يتواجد علي جاسم المنتقل حديثا إلى كومو الإيطالي في التشكيل الأساسي لأسود الرافدين.
وأعلن راضي شنيشل مدرب منتخب العراق تشكيل منتخب بلاده كالتالي:
حراسة المرمى: حسين حسن
خط الدفاع: مصطفى سعدون - زياد تحسين - حسين عامر - أحمد مكنزي
الوسط: كرار محمد - إبراهيم بايش - نهاد محمد
الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين - يوسف الأمين.
ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:
المغرب 3 نقاط
العراق 3 نقاط
الأرجنتين 0
أوكرانيا 0
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