أولمبياد باريس - زياد السيسي إلى دور الـ 16 من سلاح السابر

تأهل زياد السيسي إلى دور الـ 16 من أولمبياد باريس في لعبة سلاح السابر.

وحقق السيسي الفوز في دور الـ 32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيلا بنتيجة 15-11.

الأرجنتيني تقدم في النتيجة بالنقطة الأولى قبل أن يعادل السيسي النتيجة مبكرا.

وظلت المباراة متكافئة بين الطرفين حتى تمكن السيسي من التفوق في الفترة الثالثة لينهي المباراة لصالحه.

وسيلعب السيسي في دور الـ 16 في تمام الساعة الرابعة مساء ضد الأمريكي ميتشيل ساجون المصنف الـ 17 عالميا الذي فاز على الفرنسي ماكسيم بيانفيتي بنتيجة 15-12.

من هو زياد السيسي

مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.

هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.

حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.

يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.

انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.

بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.

فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

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