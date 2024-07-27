أولمبياد باريس – كرة يد.. علي زين: لا نريد التفكير في ميدالية.. ولم نعتقد أن مواجهة المجر مضمونة

شدد علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد أنه لا يريد من نفسه وزملائه التفكير في الفوز بميدالية أولمبية بقدر التفكير في المباراة المقبلة حتى لا يسقطون في فخ الفشل.

وفاز منتخب مصر على المجر اليوم السبت في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 35-32.

وكان منتخب مصر تقدم في النتيجة بفارق ستة أهداف وأدرك المجر التعادل قبل أن ينتصر الفراعنة في النهاية.

وتحدث علي زين عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" ورد حول سؤال إن كان منتخب مصر شعر أنه ضمن المباراة بعد البداية القوية والفارق الكبير في الأهداف قائلا: "لم نعتقد أن المباراة سهلة بالعكس تماما".

وأكمل "نحن بدأنا التحضير منذ منتصف شهر يونيو للبطولة وأول مباراة في المنافسات تكون صعبة ونرى أين مستوانا".

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وأضاف "اليوم لم تكن مباراة سهلة ولو كنا خسرنا كان الموضوع سيصبح أصعب خاصة أننا سنواجه الدنمارك ثم فرنسا ولا أعني أننا سنخسر ضد الدنمارك لكن على أرض الواقع المباراة صعبة وليست سهلة".

وأردف "واليوم كنا نريد الفوز وننهي اللقاء، نفوز بفارق هدف أو نصف هدف لا يهم بل الفوز فقط، اليوم خطوة مهمة لنا".

وعن الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020 وهل مستوى الفراعنة أفضل في تلك النسخة أم النسخة الجارية أجاب علي زين "في أولمبياد طوكيو كان هناك مباريات تحضيرية لم تكن جيدة لنا، وضد البرتغال كنا مهزومين حتى الدقيقة 40 وعدنا وأصبحنا نسير بمستوى تصاعدي والآن لا أستطيع القول إن كنا أفضل أم أقل وذلك سيظهر بمرور الوقت".





















وعن التفكير في الفوز بميدالية قال: "لو فكرنا في الفوز بميدالية لن نظفر بها لا يجب أن ننظر للأمام حتى لا نسقط، يجب أن نركز على كل مباراة تلو الأخرى".

وشدد "الآن نريد التركيز لنصعد لربع النهائي".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.