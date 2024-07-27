أولمبياد باريس – كرة يد.. كاتونجا: تعلمنا من سيناريو كأس العالم ضد المجر

شدد كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن الفراعنة تعلموا من سيناريو الهزيمة ضد المجر الذي حدث في مباراة تحديد المركزين السادس والسابع في كأس العالم 2023 وذلك قبل الانتصار على المنافس نفسه في الأولمبياد.

وفاز منتخب مصر على المجر اليوم السبت في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 35-32.

وكان منتخب مصر تقدم في النتيجة بفارق ستة أهداف وأدرك المجر التعادل قبل أن ينتصر الفراعنة في النهاية.

وتحدث كاتونجا لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "بداية مهمة جدا لنا كنا نعرف أن المباراة صعبة والكل يدرك قيمة المنتخب المجري في كرة اليد".

وواصل "ربما مع الفارق الكبير في الأهداف فهم عادوا للتركيز ولكننا تحدثنا مع بعضنا البعض ألا نفقد تركيزنا مثلما حدث ضدهم في كأس العالم من قبل وأشكر زملائي وخطوة جيدة لنا".

وأكمل "اعتبرنا أن مباراة المجر نهائي لأن البدايات دائما تكون صعبة ولو حدث أي شيء ربما كنا لا نستطيع التواجد في ربع النهائي".

وأتم كاتونجا حديثه "الكل سيراجع أخطائه وانتصرنا ونريد الاستمرار على ذلك المنوال".

وبذلك حصد منتخب مصر أول نقطتين له في مشواره في البطولة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.

وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

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