تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري و إنبى

السبت، 27 يوليه 2024 - 13:50

كتب : هاني العوضي

محمد محمود - الاتحاد - إنبي

قررت رابطة الأندية تعديل توقيت مباراة الاتحاد السكندري و إنبى بمسابقة الدوري.

ويلعب الاتحاد أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2023-2024.

وستقام مباراة الاتحاد ضد إنبي في الخامسة و النصف مساء بدلا من التاسعة مساء على ملعب إستاد الاسكندرية.

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وجاء قرار الرابطة نظرا لعدم النتهاء من أعمال رفع الكفاءة والإصلاح الخاصة بشبكة الكهرباء و الإنارة بملعب إستاد الإسكندرية.

واشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

المباراة لم تستكمل في استاد الإسكندرية وتم استئناف الدقائق المتبقية في استاد برج العرب وانتهت بفوز بيراميدز 3-2.

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة إنبي وهو في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

الاتحاد السكندري إنبي
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