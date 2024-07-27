أولمبياد باريس – رجال اليد هنا يا فرنسا.. مصر تنتصر على المجر في بداية المشوار

السبت، 27 يوليه 2024 - 13:35

كتب : رامي جمال

يحيى خالد - مصر - المجر - كرة يد - أولمبياد باريس 2024

فاز منتخب مصر على منافسه المجر اليوم السبت بنتيجة 35-32 في أولى جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات كرة اليد رجال.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

وبدأ منتخب مصر المباراة بقوة وظل متقدما فيها حتى وسع الفارق بينه وبين منافسه إلى ستة أهداف وحدث ذلك في الدقيقة 20 حينما وصلت النتيجة لـ16-10.

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لكن مع بداية الشوط الثاني استطاع منتخب المجر تدارك نفسه وقلص النتيجة إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 44 وكانت النتيجة تشير لـ23 هدفا لكل منتخب.

واستطاع منتخب مصر العودة للتقدم سريعا في النتيجة بعد دقيقة ووسع الفارق إلى هدفين.

وبعدها ظل الفارق يترنح بين هدف وهدفين إلى أن أنهى منتخب مصر المباراة متفوقا بفارق ثلاثة أهداف.

وشهدت المباراة تألق كل من يحيى خالد وأحمد عادل بعدما سجل كل منهما تسعة أهداف يليهما يحيى الدرع الذي أحرز ستة أهداف.

وبذلك حصد منتخب مصر أول نقطتين له في مشواره في البطولة.

وسيلاقي منتخب مصر منافسه الدنمارك يوم الإثنين المقبل في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.

وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

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