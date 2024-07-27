الأهلي ينعي محمود صالح نجمه السابق

السبت، 27 يوليه 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

نعى النادي الأهلي محمود صالح نجمه السابق الذي توفي صباح اليوم السبت.

وكان محمود صالح أحد نجوم الأهلي بين عامي 1982-1992.

ونشر الأهلي نعيا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمود صالح، لاعب الأهلي السابق، الذي وافته المنيه اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأهلى AHLY AL 907 الأهلي ینعى الكابتن محمود صالح الكابتن محمود ،الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن ،والأسى، الكابتن محمود ،صالح لاعب الأهلي الأسبق والذي وافته المنية اليوم .داعين المولى عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح ،جناته وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر .والسلوان لحعُون اله والاَسُولَِاِلَمالمَُوني‏'‏

ولعب صالح 10 مواسم بقميص الأهلي بعد تصعيده للفريق الأول عام 1982، إذ خاض أولى مبارياته ضد المنصورة.

وحقق محمود صالح مع النادي الأهلي لقب الدوري 5 مرات وتوج بلقب كأس مصر 6 مرات.

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وحصد محمود صالح مع النادي الأهلي لقبين لدوري أبطال إفريقيا عامي 1982 و1987 وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات.

محمود صالح اتجه للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي عقب اعتزاله كرة القدم.

كما تولى صالح مهمة المدرب العام في إنبي وبتروجت رفقة مختار مختار.

الأهلي الخطيب محمود صالح
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