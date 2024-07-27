رسالة شكر من محمد الشيبي لجماهير الزمالك

أرسل محمد الشيبي لاعب بيراميدز رسالة لجماهير الزمالك بسبب حسن استقباله خلال مباراة الفريقين.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الشيبي عبر حسابه على إنستاجرام: "شكرا جزيلا لكل جماهير الزمالك على احسن الاستقبال وعلى أخلاقهم العالية، شكرا لكل الجماهير المغربية والمصرية التي تتكلم بالحق وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة التي كانت مليئة بالكذب والظلم والإفتراء الجماهيري والإعلامي وغياب العدل في أحكام الكرة".

وتابع "شكرا لكل شخص يندد ضد سب الأم والوالدين بصفة عامة، دائما وأبدا لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى".

وغاب الشيبي عن مباراة الزمالك بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة الأهلي التي سبقت مباراة الزمالك بعد دخول قوي على حسين الشحات.

وحصل الشيبي على تحية كبيرة من جماهير الزمالك التي حضرت المباراة عقب نزوله لأرضية الملعب قبل المباراة.