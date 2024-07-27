أولمبياد باريس - أولى الميداليات.. الصين تحصل على ذهبية البندقية الهوائية
السبت، 27 يوليه 2024 - 12:42
كتب : FilGoal
حققت الصين الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد باريس 2024.
وفازت الصين بالميدالية الذهبية في لعبة زوجي البندقية الهوائية بمنافسات الرماية.
الثنائي هوانج يوتنج وشينج ليهاو حصل على الركز الأول في المنافسة ليحصد الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد باريس 2024.
وحصل ثنائي كوريا الجنوبية على الميدالية الفضية لتكون الأولى في دورة الألعاب الأولمبية أيضا، بينما حصد ثنائي كازاخستان الميدالية البرونزية.
ومن المفترض أن يتم تقديم 14 ميدالية خلال منافسات اليوم السبت من أولمبياد باريس.
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