لترميم دفاعه.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة لو نورماند

أتم أتليتكو مدريد اتفاقه مع ريال سوسيداد بشأن التعاقد مع المدافع الدولي الإسباني روبن لو نورماند.

وقاد لو نورماند منتخب إسبانيا للتتويج بلقب يورو 2024.

وقال أتليتكو عبر موقعه الرسمي: "توصل أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد إلى اتفاق لنقل روبن لو نورماند".

وأضاف "سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق في الأيام المقبلة، عندما يعود اللاعب من العطلة التي يستمتع بها بعد أن أصبح بطلا لكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني".

ويرى أتليتكو مدريد أن لو نورماند سيكون الصفقة الأنسب لخط الدفاع في الموسم الجديد بعد رحيل الثنائي هيرموسو وسافيتش.

صاحب الـ 27 عاما يلعب بصفوف سوسيداد منذ عام 2019.

ولعب لو نورماند 222 مباراة بقميص ريال سوسيداد، وسجل 6 أهداف وأسهم خلال مسيرته بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا بموسم 2019/2020.