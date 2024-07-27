مؤتمر أرتيتا: نحتاج 114 نقطة للتفوق على سيتي والفوز بالدوري

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن هدف فريقه الأكبر خلال الموسم المقبل.

وأنهى المدفعجية منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "إذا حصلنا على 114 نقطة بالموسم المقبل سنحقق لقب الدوري هذا هو هدفنا، ولكن علينا في الوقت الحالي التركيز على كل مباراة بشكل منفصل وتحقيق الانتصار تلو الآخر".

مانشتسر سيتي توج بلقب الموسم الماضي بعدما حصد 91 نقطة مقابل 89 نقطة جمعها أرسنال.

سيتي حقق اللقب الرابع على التوالي لبطولة الدوري الإنجليزي بعد موسم شهد صراعا شرسا مع أرسنال وليفربول.

وعن التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا ونادي بولونيا أجاب أرتيتا "لدينا مراكز معينة في الفريق نرغب في تحسينها ، لكن هذا يتحكم فيه سوق الانتقالات. نحن نملك فريقا رائعا في الوقت الحالي".

شبكة ذا أثليتك كشفت أن الكشف الطبي فقط يفصل بين ريكاردو كالافيوري والانتقال إلى أرسنال قادما من بولونيا.

وأوضح التقرير أنه لو سار كل شيء بشكل صحيح، سيوقع اللاعب على عقود انضمامه ويطير للولايات المتحدة للانضمام لجولة المدفعجية.

واقتربت صفقة انتقال ريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا إلى أرسنال من الحسم.

ولم يتم استدعاء كالافيوري لمعسكر بولونيا التدريبي، في إشارة لقرب حسم الصفقة.

وسبق وأوضح فابريزيو رومانو في شبكة سكاي سبورت إيطاليا توصل أرسنال لاتفاق مع كالافيوري على تفاصيل التعاقد الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأشار رومانو إلى أن نادي بازل الذي لعب له كالافيوري من قبل لديه الحق في الحصول على 50% من أي بيع مستقبلي للاعب من قبل بولونيا.

ويفعل البند في حال بيع كالافيوري بمقابل أكثر من 4 ملايين ونصف يورو.

وبدأ كالافيوري مسيرته الكروية في فريق روما وقرر جوزيه مورينيو مدرب الذئاب تصعيده من الناشئين وإشراكه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

وقرر هيكو فوجل مدرب بازل إشراكه في مركز قلب الدفاع وبالتالي هو أول من غير مركزه.

وثبته تياجو موتا مدربه في بولونيا السابق في ذلك المركز ووصل لأفضل مستوى له في الموسم المنقضي الأمر الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 وجعل عدة أندية تتسابق للتعاقد معه.