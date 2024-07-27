انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة

السبت، 27 يوليه 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

علي زين - مصر - المجر - كرة يد - أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والمجر لكرة اليد التي تقام في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

ويصعد أصحاب أول أربعة مراكز إلى ربع النهائي.

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وكان أبرز إنجاز لمنتخب مصر هو الحصول على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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نهاية المباراة بانتصار منتخب مصر بنتيجة 35-32.

ق55: تقدم مصر 32-30.

ق50: المجر تقلص الفارق لهدف واحد ومصر تتقدم 27-26.

ق45: منتخب مصر يعود للتقدم في النتيجة 26-24.

ق44: المجر تدرك التعادل لأول مرة في المباراة بنتيجة 23-23.

ق40: تقدم منتخب مصر في النتيجة 23-21.

ق35: المجر تقلص الفارق والنتيجة تصبح 21-17 لمصر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر في النتيجة 19-15.

ق25: تقدم منتخب مصر في النتيجة 18-12.

ق20: تقدم منتخب مصر في النتيجة 16-10.

ق15: تقدم منتخب مصر في النتيجة 13-7.

ق10: تقدم منتخب مصر في النتيجة 7-4.

ق5: تقدم منتخب مصر في النتيجة 4-1.

انطلاق المباراة.

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