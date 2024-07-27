مؤتمر جوارديلا: تجديد تعاقدي؟ لن أستمر مع سيتي لـ 8 سنوات أخرى ولكن

السبت، 27 يوليه 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

فتح المدرب الإسباني بيب جوارديولا الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "لقد أمضيت 8 سنوات في مانشستر سيتي ولن أكون هنا لـ8 سنوات أخرى. قلت إنني أقرب إلى المغادرة من المغادرة لكنني لم أقل إنني سأغادر.أنا لا أستبعد تماما أن أوقع عقدا جديدا".

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وأضاف "أريد أن أتأكد من أنه القرار الصحيح ليس فقط بالنسبة لي ولكن للاعبين ، إذا ركضوا بغض النظر عن المنافسة ، فهذا ما يجب أن أراه. لكنني متأكد من أنني لن أكون هنا ثماني سنوات أخرى!".

وأتم "عندما أقرر أن الأمر انتهى أولا وقبل كل شيء ، أتحدث إلى المدير الرياضي والرئيس التنفيذي ، لن أقوم بخطوة واحدة دون أن يعرف فريقي ذلك. لا أريد أن أتسبب في مشكلة في الطريقة التي أفعل بها ذلك. ابدأ الموسم، وانظر كيف يسير كل شيء، ومدى ارتباطنا معا مرة أخرى وبعد أن نرى".

وتوج جوارديولا ببطولة الدوري الإنجليزي 6 مرات منهم 4 مرات متتالية.

وفاز جوارديولا ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وحصل على جائزة أفضل مدير فني في العالم.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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