أولمبياد باريس - توديع الفريقين المصريين منافسات رماية زوجي المختلط

ودع الفريقان المصريان منافسات زوجي المختلط برياضة الرماية من التصفيات.

وأقيمت منافسات تصفيات 10 متر بندقية هوائية بفريقين مصريين ضمن 28 فريقا.

وكان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى النهائي، بينما الثالث والرابع يتنافسات على الميدالية البرونزية.

وحصد الفريق المصري الذي يضم الثنائي محمد حمدي ومي مجدي المركز الـ 11 من أصل 28 بإجمالي 626.3 نقطة.

بينما الثنائي إبراهيم كُريم وريماس خليل في المركز الثامن والعشرين والأخير.

وحقق الفريق الذي يضم كُريم وريماس إجمالي 620.6 نقطة.

وتشارك مصر في منافسات الرماية بـ 11 لاعبا ولاعبة.

ويلعب الثنائي هالة الجوهري ونور عباس في الواحدة والنصف ظهرا بمنافسات تصفيات فردي السيدات.