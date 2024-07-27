القائد صلاح يصنع هدفا في انتصار ليفربول الودي على ريال بيتيس

صنع محمد صلاح هدفا قاد به فريقه للانتصار على ريال بيتيس وديا صباح اليوم السبت في أمريكا.

والتقى ليفربول بمنافسه بيتيس في مدينة بيستبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

سجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 34 بعد تبادل سريع للكرة بينه وبين محمد صلاح، ليسددها اللاعب المجري من داخل منطقة الجزاء زاحفة في الشباك.

وشهدت المباراة ارتداء صلاح لشارة قيادة ليفربول منذ بدايتها وحتى وقت استبداله في الدقيقة 64.

وكان ليفربول خسر في مباراة غير مذاعة بهدف دون رد أمام بريستون نورث إيند.

ويستعد ليفربول الآن لملاقاة أرسنال يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس في ثاني ودياته.

وبعدها سيواجه مانشستر يونايتد في دربي إنجليزي في أمريكا الأحد الرابع من أغسطس.

ويختتم ليفربول ودياته بملاقاة إشبيلية في 11 أغسطس.

ويبدأ ليفربول حقبته الجديدة تحت إمرة مدربه أرني سلون بملاقاة إبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي يوم السبت 17 أغسطس.