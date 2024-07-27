مدرب بيراميدز: لم أكن أبكي بعد مباراة الأهلي.. وكل من شاهد يمكنه قول شيء ما

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز رضاه عن أداء الفريق في الشوط الثاني بعد تعادله مع الزمالك بهدف لكل فريق.

وقال يورتشيتش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "أريد الفوز بكل مباراة، ولكني سعيد برد فعل اللاعبين في الشوط الثاني".

وأضاف "أعرف أنها كانت مباراة صعبة بعد المباراتين أمام الأهلي، ومن الطبيعي أن يتراجع الفريق وأن ينخفض حافزه على الجانب الذهني، ولكن رد الفعل كان ممتازا في الشوط الثاني وأنا أشعر بالرضا عن ذلك".

وأوضح "سنقاتل حتى النهاية. طالما نملك الفرصة سنواصل القتال على الدوري. هذا رأيي وهذا ما أريد نقله للاعبين".

واختتم "لم أكن أبكي بعد مباراة الأهلي، ولكن كنت أشعر بالضيق. من الصعب أن تلعب هاتين المباراتين أمام الأهلي بهذه الطريقة، والآن سأضطر للحديث عن أشياء خارج كرة القدم، ولا أريد فعل ذلك، ولكن كل من شاهد هاتين المباراتين يمكنه قول بعض الأشياء عنهما".

واستمر بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي بلا فوز، منذ نهاية سلسلة انتصاراته الـ 14 المتتالية على يد الأهلي بهزيمتين متتاليتين.

بيراميدز تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي، حيث تساويا عند 69 نقطة، علما بأن الأهلي لعب 3 مباريات أقل.