أولمبياد باريس - عودة كوكا وجاهزيته لمواجهة أوزباكستان

شارك أحمد نبيل كوكا لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، في تدريبات الفراعنة في مدينة نانت الفرنسية.

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة أوزبكستان السبت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، بعد أن اكتمل تأهيل كوكا وأصبح جاهزا للمشاركة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد أوزبكستان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

وتواجد محمد حمدي بدلا من كوكا في المباراة الأولى أمام جمهورية الدومينيكان.

وتعادل المنتخب الأولمبي مع الدومينيكان بدون أهداف في أولى جولات دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما فازت إسبانيا على أوزبكستان 2-1 في نفس المجموعة.