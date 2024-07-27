غياب عبد الله السعيد عن مباراة المقاولون لتراكم البطاقات الصفراء

يغيب عبد الله السعيد لاعب الزمالك عن فريقه المباراة المقبلة ضد المقاولون العرب.

ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 19 المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وحصل السعيد على بطاقة صفراء في مباراة الفريق ضد بيراميدز في الدقيقة 47 وبالتالي إيقافه بسبب تراكم البطاقات.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 28 مباراة، بالتعادل الثاني في آخر 5 مباريات بلا هزيمة في الدوري، ليحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن مودرن سبورت الذي لعب 3 مباريات أكثر.

وبيراميدز تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي، حيث تساويا عند 69 نقطة، علما بأن الأهلي لعب 3 مباريات أقل.

ويحتل المقاولون المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 29 مباراة لعبها.

video:1