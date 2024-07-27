الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

السبت، 27 يوليه 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بلدية المحلة

يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام المقاولون العرب، وهي المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.

وتعادل الزمالك في مباراته السابقة مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18.

أما المقاولون العرب فتعادل في آخر مبارياته أمام المصري 1-1، ضمن منافسات الجولة 31..

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ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يصارع المقاولون شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان التي تبدأ عند فاركو، الذي لعب مباراتين أكثر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 29 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد المقاولون العرب.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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