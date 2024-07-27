الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
السبت، 27 يوليه 2024 - 00:37
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري.
الأهلي فاز في آخر مبارياته على المصري بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18.
بينما حقق سيراميكا فوزا كاسحا على بلدية المحلة بأربعة أهداف دون رد في الجولة 31.
الأهلي رفع رصيده إلى 69 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.
فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، ويخوض آخر مباراة مؤجلة له.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الإثنين 29 يوليو 2024
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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