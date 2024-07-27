وسام يتقدم للوصافة.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

السبت، 27 يوليه 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقدمه في جدول ترتيب هدافي الدوري بهدفه في شباك المصري.

وفاز الأهلي على المصري بهدف وحيد سجله المهاجم الفلسطيني، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي هدفه الـ 12 في الدوري، ليتخطى كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد وهداف النسخة الماضية، وصديق أوجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا وياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

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وتساوى وسام في المركز الثاني مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بـ 12 هدفا، فيما يتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز القائمة برصيد 14 هدفا.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1- فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

2= وسام أبو علي (الأهلي) - 11 هدفا

2= حسام أشرف (بلدية المحلة) - 12 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

7= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

7= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 10 أهداف

9 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

9= محمد سالم (المقاولون العرب) - 9 أهداف

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