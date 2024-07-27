سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية أمام الأهلي وبيراميدز

فوز هام حققه الأهلي على المصري بهدف دون رد في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري، ليحقق فوزه الـ 15 على التوالي.

بينما تعثر بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي، بالتعادل مع الزمالك 1-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 من 27 مباراة مستردا الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز، الذي لعب 3 مباريات أكثر.

ويتبقى للأهلي 7 مباريات في الدوري منها 4 مؤجلات، بينما يتبقى لبيراميدز 4 مباريات منها مؤجلة واحدة فقط.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري:

فاركو × بيراميدز

الجولة 32

الثلاثاء – 30 يوليو

استاد حرس الحدود – 9:00 مساء

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء