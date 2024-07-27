كورتوا: كنت على ثقة بتألق لونين في غيابي.. وتوقعت التتويج بالدوري الإسباني وأبطال أوروبا

السبت، 27 يوليه 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بأنه كان على ثقة في تألق أندري لونين حارس مرمى الفريق وقت غيابه.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الحارس البلجيكي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نعم، توقعت الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كنا نقاتل محليا وقاريا، عندما تبدأ الموسم لا تتوقع كيف يسير، لكن يكون لديك الشغف للفوز".

وأضاف "عندما تلعب جيدا حتى مع الإصابات فهذا لأننا نسعى دائما للوصول إلى النهائيات، وعندما تنهي الموسم فائزا بدوري الأبطال يكون الكل سعيدا".

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وأكمل "اللعب بمهاجم واحد طوال الموسم ليس مشكلة، لأن لدينا دائما ثقة بنسبة 100% في كل اللاعبين، وبالفعل أوضحنا الجودة في تسجيل الأهداف".

وتابع "كنت حزينا عندما تعرضت للإصابة في شهر أغسطس الماضي، لكن سرعان ما عملت على نفسي للعب بعض المباريات خلال الموسم ولعبت 5 لقاءات وحافظت على شباكي، لكن انتهى بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "أي لاعب تعرض لإصابة قوية، كان لديه رد فعل قوي والأمر لا يتعلق فقط بكارلو أنشيلوتي، الجميع يتلقى الدعم، وأنشيلوتي يعلم كيفية تجهيزنا للفوز بالألقاب".

وشدد "أعرف أندري لونين منذ 6 أعوام ولم يكن لدي أي شك في نجاحه والفريق ساعده حتى حصلنا على الدوري الإسباني، لم أنصحه خلال الموسم، أفضل الصمت، لكن أقول أشياء عامة، نحن ندعم بعضنا البعض".

وأنهى حيثه قائلا: "نحن نحضر جيدا مع مدرب حراس المرمى ولذلك قبل ركلات الترجيح ضد مانشستر سيتي كنت على ثقة بتألقه".

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