أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 27 يوليو

السبت، 27 يوليه 2024 - 00:19

كتب : محمد سمير

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد اليوم السبت ظهور منتخبات مصر لكرة القدم واليد والطائرة بالإضافة للألعاب الفردية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وبدأت بعثة مصر مشاركتها في الأولمبياد بشكل مبكر وقبل حفل الافتتاح في لعبتي كرة القدم والقوس والسهم.

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وإليكم جدول مواعيد منافسات مصر السبت 27 يوليو

10 صباحا (الرماية) منافسات فرق المختلط - تصفيات

(إبراهيم كُريم - ريماس خليل)

(مي مجدي - محمد حمدي)

10 صباحا (التجديف)

عبد الخالق البنا - فردي M1x رجال

11 صباحا (جودو)

يسري سامي × المنغولي أريونبولد إنختايفان (دور الـ 64 وزن 60 كجم)

11 صباحا (السلاح)

(دور الـ64 فردي سيدات المبارزة)

أية شريف × السنغالية نديي بينيتا

ناردين إيهاب × شيرويت جابر

12 ظهرا (الجمباز)

عمر العربي - منافسات فردي جمباز فني

12 ظهرا (كرة يد)

مصر × المجر

1:30 ظهرا (السلاح)

(دور الـ 32 فردي رجال السابر)

زياد السيسي × المتأهل من الأرجنتيني ماريا دي تيا والكندي فرانسويس كوتشون

1:30 ظهرا (الرماية)

(تصفيات 10م مسدس ضغط هواء)

هالة الجوهري

نور عباس

2:15 ظهرا (السلاح)

محمد عامر × أدهم معتز (دور الـ32 فردي رجال السابر)

5:02 مساء (ملاكمة)

يمنى عياد × الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا (دور الـ32 وزن 54 كجم)

5:30 مساء (تنس طاولة)

عمر عصر - دينا مشرف × الثنائي الصيني وانج - صان (ثمن نهائي زوجي المختلط)

6 مساء (كرة قدم)

مصر × أوزبكستان

6 مساء (كرة طائرة)

مصر × بولندا

9 مساء (تنس طاولة)

هنا جودة × الهولندية بريت إيرلاند (دور الـ 64)

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

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