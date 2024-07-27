جوميز: مدة فترة الراحة والإعداد التي سنحصل عليها لم تتواجد في أي دراسة خضعت لها

شدد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن فترة الراحة والإعداد التي سيحصل عليها فريقه لم تتواجد في أي دراسة خضع لها.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة بيراميدز كانت صعبة فهم يمتلكون لاعبين رائعين وأعتقد أنهم أفضل قائمة في البطولة".

وأضاف "لعبنا على غلق المساحات أمام المنافس وحاولنا استغلال المساحات بعد قطع الكرة، فعلنا ذلك في أكثر من مرة وكنا قادرين على إحراز الهدف الثاني في الشوط الأول".

وأكمل "في الشوط الثاني الأمور كانت أصعب بسبب دخول أكثر من لاعب هجومي، نحن غير سعداء بالنتائج بشكل عام ولكن علينا استغلال الشباب والاعتماد عليهم من أجل المستقبل".

وواصل "علينا استخدام مجموعة اللاعبين الذين معنا واستغلال الأفضل، بيراميدز فريق قوي وكنا في بعض الأحيان في أفضل حال ولكننا لم نفز في النهاية".

وتابع "محمد عواد لأسباب مختلفة كان خارج خطة مباراة بيراميدز، ومحمد صبحي تعرض للإصابة لذلك اعتمدنا على الثنائي الشاب".

وأوضح "غير صحيح أنني سأعتمد على الشباب فقط الفترة المقبلة ومن المفترض أن يحصل اللاعب على راحة لمدة شهر، وفترة إعداد لمدة شهر ونصف، لكن ما يحدث الآن أن أمامي أقل من شهر لراحة اللاعبين وكذلك لخوض فترة إعداد هذا غير موجود في أي دراسة تدريبية خضعت لها".

وشدد "أحمد فتوح لعب في مركزه كظهير أيسر وعندما خرج أحمد مجدي تم الاعتماد عليه بدلا من مجدي للخروج بالكرة بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نمتلك حراس جيدين مثل الشناوي فهو كان في البداية متوتر بعض الشئ ولكن بعد ذلك لعب بشكل جيد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 28 مباراة، بالتعادل الثاني في آخر 5 مباريات بلا هزيمة في الدوري، ليحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن مودرن سبورت الذي لعب 3 مباريات أكثر.

وبيراميدز تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي، حيث تساويا عند 69 نقطة، علما بأن الأهلي لعب 3 مباريات أقل.

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