مؤتمر كولر: تعرضنا لمشاكل ضد المصري.. ولا نفكر في بديل لـ كريم فؤاد

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه عانى من مشاكل في الشوط الأول ضد المصري، وأشاد بـ كريم فؤاد.

وانتصر الأهلي على المصري بهدف دون رد سجله وسام أبو علي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

وقال كولر خلال مؤتمر صحفي: "تعرضنا لمشاكل عديدة في الشوط الأول وهو ما أعطى الفرصة للمنافس أن يستحوذ على الكرة ويحاول صناعة الفرص".

وأضاف "الهدف في هذه المباريات يجعلها أسهل وتبدأ المساحات في الظهور، وبعد الهدف خلقنا عدة فرصة لتسجيل أهداف أخرى ولم يحالفنا التوفيق".

وأكمل "نعاني من ضغط كبير وسنخوض مباراة أخرى صعبة بعد أيام وأحيي اللاعبين على ما يقدموه من مجهود".

وأردف "الأهم هو الفوز وهذا ما نحققه بالفترة الأخيرة".

وأتم "كريم فؤاد يؤدي بشكل جيد للغاية ولا يعاني من إصابات ولا نحتاج للتفكير في بديل له طالما هو يلعب ويقدم أداءً جيدا وغير مصاب".

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سجل هدف فوز الأهلي وسام أبو علي.

وأصبح الأهلي في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز بعدما تساويا برصيد 69 نقطة.

ويمتلك الأهلي 3 مباريات أقل عن بيراميدز، إذ خاض الأحمر 27 مباراة مقابل 30 لبيراميدز.

واستمر المصري في المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 31 مباراة.

ووصل الأهلي للفوز رقم 16 على التوالي في الدوري المصري، كثاني أطول سلسلة في تاريخ المسابقة.

وتساوى مارسيل كولر مع حسام البدري ورينيه فايلر، فيما يعد مانويل جوزيه صاحب السلسلة الأطول برصيد 17 مباراة متتالية.