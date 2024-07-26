أمام الغياب الجماعي.. بيراميدز يفقد صدارة الدوري بالتعادل مع الزمالك

تعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى شلبي هدف الزمالك، بينما تعادل فخري لاكاي لبيراميدز من ركلة جزاء.

الغيابات كانت العنوان الأكبر للمباراة على الجانبين، حيث خرج بيراميدز من مباراة الأهلي الأخيرة بدون محمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد توفيق وهداف الدوري فيستون ماييلي.

بينما غاب عن الزمالك يوسف أوباما ومحمد صبحي بداعي الإصابة، وحمزة المثلوثي ومهاب ياسر ومحمود عواد للإيقاف.

ناهيك عن الغيابات بسبب المنتخبات الأولمبي للطرفين مثل أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، والإصابات طويلة المدى لدى الأبيض مثل محمود حمدي الونش وأحمد حمدي.

وبناء عليه، شهد تشكيل الزمالك ظهور أول للحارس الشاب محمود الشناوي، فيما عاود المخضرم أحمد فتحي الظهور في تشكيل بيراميدز لأول مرة في الدوري منذ 19 يونيو الماضي.

عكسي ولكن..

البداية كانت سيئة للجانب الأبيض، بهدف عكسي غير موفق من المدافع الصاعد أحمد مجدي في الدقيقة 10.

ولكن بعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو قرر الحكام وجود حالة تسلل ألغت الهدف.

هدف الزمالك الأول كان سليما هذه المرة، بتبادل رائع للكرة في الدقيقة 36 بين مصطفى شلبي وعبد الله السعيد من اليسار.

شلبي وجد نفسه في موقع مميز أمام أحمد الشناوي، ليسجل هدف الأبيض.

تحرك سريع

مع انطلاق الشوط الثاني خرج الثلاثي وليد الكرتي وأحمد فتحي ومصطفى فتحي، ليأتي محمود عبد العاطي ومروان حمدي ورمضان صبحي في صفوف بيراميدز.

وأتت فرصة التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 72، بعد عرقلة أحمد مجدي لمروان حمدي.

وفي الدقيقة 74 حول فخري لاكاي الكرة إلى هدف تعادل بيراميدز على يسار محمود الشناوي.

وأتى محمد رضا بوبو بدلا من بلاتي توريه في الدقيقة 76 بصفوف بيراميدز.

على الجانب الآخر حل سيف الجزيري ومحمد أشرف بدلا من ناصر منسي وناصر ماهر.

تبديلات الزمالك استمرت في الدقيقة 82 بنزول محمد عاطف بدلا من أحمد مجدي.

وفي الدقيقة 86 حل شيكابالا وترافيس موتيابا بدلا من عبد الله السعيد وسيد عبد الله.

بينما أتى يوسف أسامة نبيه في صفوف بيراميدز بدلا من محمد رضا في الدقيقة 89.

وتألق محمود الشناوي حارس الزمالك الاضطراري في نهاية المباراة بإبعاده لهدف محقق في الدقيقة 92.

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وبذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة من 28 مباراة، بالتعادل الثاني في آخر 5 مباريات بلا هزيمة في الدوري، ليحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن مودرن سبورت الذي لعب 3 مباريات أكثر.

على الجانب الآخر استمر بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي بلا فوز، منذ نهاية سلسلة انتصاراته الـ 14 المتتالية على يد الأهلي بهزيمتين متتاليتين.

بيراميدز تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي، حيث تساويا عند 69 نقطة، علما بأن الأهلي لعب 3 مباريات أقل.