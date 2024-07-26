كولر يقترب من جوزيه.. مباراة واحدة تفصل الأهلي عن رقم قياسي في الدوري المصري

أصبح مارسيل كولر المدير الفني السويسري لـ الأهلي قريبا من معادلة رقم جديد لمانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق.

وانتصر الأهلي على المصري بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري والذي أقيم على استاد برج العرب.

ووصل كولر مع الأهلي لـ 16 انتصار متتالي في الدوري المصري الموسم الجاري والرقم مرشح للزيادة مع تبقي 7 مباريات للأحمر هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي قائمة سلسلة أكثر انتصارات متتالية في تاريخ الدوري برصيد 17 مباراة حققها مع مانويل جوزيه في موسم 2004-05.

وسيلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع سيراميكا كليوباترا وفي حال حقق الفوز سيعادل كولر رقما جديدا لجوزيه.

FilGoal.com يستعرض لكم أطول سلاسل الانتصارات المتتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

1- الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2023-22024 - مارسيل كولر

3- بيراميدز - 14 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

4- الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

5-الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج

6- الزمالك – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – كريستيان جروس

6- الأهلي – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – مارتن لاسارتي

6- مصر للمقاصة - 9 مباريات متتالية - 2016-2017 - إيهاب جلال

وسبق أن حطم كولر مع الأهلي سلسلة اللاهزيمة في مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا والتي وصلت لـ 23 مباراة متتالية دون خسارة.

وكان الرقم السابق في الأهلي مسجل باسم مانويل جوزيه برصيد 20 مباراة متتالية.

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