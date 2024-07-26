عاد للصدارة مجددا.. الأهلي ينتصر على المصري ويعزز سلسلته برأسية وسام

انقض الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على المصري بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة 18.

سجل هدف فوز الأهلي وسام أبو علي.

وأصبح الأهلي في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز بعدما تساويا برصيد 69 نقطة.

ويمتلك الأهلي 3 مباريات أقل عن بيراميدز، إذ خاض الأحمر 27 مباراة مقابل 30 لبيراميدز.

واستمر المصري في المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 31 مباراة.

ووصل الأهلي للفوز رقم 16 على التوالي في الدوري المصري، كثاني أطول سلسلة في تاريخ المسابقة.

وتساوى مارسيل كولر مع حسام البدري ورينيه فايلر، فيما يعد مانويل جوزيه صاحب السلسلة الأطول برصيد 17 مباراة متتالية.

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التشكيل

بدأ سمير فكري كظهير أيمن لتعويض غياب كريم العراقي بسبب الإيقاف، وقاد صلاح محسن الهجوم.

بينما بدأ كريم وليد أساسيا في خط الوسط، وعاد محمد هاني لقيادة مركز الظهير الأيمن في الأهلي.

وصف المباراة

سدد وسام أبو علي الكرة الأولى في اللقاء ووصلت سهلة في يد محمود جاد.

ومرت رأسية صلاح محسن بعد عرضية متقنة من ميدو جابر بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 8.

وسدد حسين فيصل كرة قوية تصدى لها الشناوي بثبات في الدقيقة 12.

وحاول صلاح محسن تهديد مرمى الأهلي من جديد لكن كرته مرت بعيدة في الدقيقة 18.

ورد حسين الشحات بتسديدة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 27.

ومرت كرة وسام أبو علي في الدقيقة 20 بجوار القائم الأيمن بعد عرضية كريم فؤاد.

ومن مرتدة سريعة وبعد تمريرة ثنائية من حسين الشحات لإمام عاشور سدد الأخير كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية لمرمى المصري في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني رد القائم الأيسر رأسية قوية من رامي ربيعة بعد ركنية نفذها رضا سليم.

شارك فخر الدين بن يوسف بدلا من صلاح محسن في الدقيقة 62 في أولى تغييرات المصري.

وتوغل رضا سليم من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة مرت من الجميع وأودعها وسام أبو علي برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 63.

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ويعتبر هذا الهدف هو الأول له بالرأس مع الأهلي، وسجل 9 أهداف بقدمه اليمنى وهدفين باليسرى.

وساهم المهاجم الفلسطين بـ 9 أهداف في أخر 8 مباريات مع الأهلي في الدوري، بواقع تسجيله 8 أهداف وصناعة هدف آخر.

وكذلك وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري.

وكاد ميدو جابر أن يسجل التعادل من ميدو جابر الذي استغل ارتباك دفاعي لكن الشناوي كان في الموعد وتألق وتصدى للكرة وتابعها محمود حمادة برأسية علت العارضة.

وانفرد وسام أبو علي في الدقيقة 73 وتألق جاد وتصدى لها مانعا فرصة إضافة الهدف الثاني.

شارك عبد الرحيم دغموم بدلا من محمد الشامي في الدقيقة 75.

ورد كولر بتغييرين بمشاركة كهربا وأفشة بدلا من وسام والشحات في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 88 شارك عمر كمال بدلا من إمام عاشور.

وواصل المصري في الدقائق الأخيرة الضغط بحثا عن التعادل لكن دفاع الأهلي بقيادة محمد الشناوي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.