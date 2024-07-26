أولمبياد باريس - بمشاركة 8 لاعبين والكوفية.. ظهور بعثة فلسطين في حفل الافتتاح

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 22:53

كتب : إسلام أحمد

بعثة فلسطين - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وصلت بعثة فلسطين في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

ورفعت السبّاحة فاليري ترزي ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل علم فلسطين في حفل الافتتاح الذي أقيم على ضفاف نهر السين.

ويمثل بعثة فلسطين 8 رياضيين هم: السباحيّن فاليري ترزي ويزن البواب، والعدائيّن محمد دويدار وليلى المصري، ولاعب الجودو فارس بدوي، ولاعب التايكواندو عمر إسماعيل، ولاعب الرماية جورج الصالحي، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل.

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وظهر أعضاء البعثة مرتدين الكوفية الفلسطينية.

ووصلت البعثة الفلسطينية أمس الخميس لباريس للمشاركة في الأولمبياد وسط استقبال حافل في المطار.

وستشارك السبّاحة فاليري ترزي، في منافسات 200 متر مختلط، أما يزن البواب فينافس على فئة 100 متر سباحة ظهر.

وعلى صعيد منافسات ألعاب القوى، سيشارك العدائيّن محمد دويدار وليلى المصري بفئة سباق 800 متر.

وفي منافسات التايكوندو، سيلعب عمر إسماعيل على فئة تحت 58 كجم، بينما سيلعب فارس بدوي لاعب الجودو على وزن تحت 81 كجم، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل على وزن 57 كجم، أما جورج الصالحي لاعب الرماية فسينافس في فئة "السكيت".

وستكون تلك أكبر بعثة فلسطينية تشارك في الأولمبياد بالتساوي مع ريو 2016.

ولم تحقق فلسطين من قبل أي ميدالية أولمبية منذ المشاركة في أتالانتا 1996 لأول مرة.

سبق أن قال يزن البواب السباح الفلسطيني عبر وكالة رويترز: "سواء حققنا ميدالية أو لا، انتصرنا بالفعل بوجودنا هنا. لا يريد الناس وجود الفلسطينيين. ينظرون إلى العلم ولا يريدونه. لذا؛ فإن الوجود هنا انتصار".

ومن جهة أخرى صرّحت فاليري ترزي سباحة فلسطينية عبر وكالة رويترز قائلة: "أنا واحدة من أوفر الناس حظا في العالم. تتسنى لي فرصة المنافسة لصالح بلدي وأن أرفع علم بلدي".

وأتمت "قلبي معهم. في كل مرة أسبح فيها، أفكر في شعب فلسطين ومعاناته. وأريد أن أمثلهم على أفضل نحو ممكن".

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