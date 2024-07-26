الهدف الأول بالرأس.. وسام أبو علي يصل للهدف الـ12 مع الأهلي ضد المصري

سجل وسام أبو علي الهدف الأول لـ الأهلي في شباك المصري في الدقيق 62.

ويواجه الأهلي منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز أبو علي الهدف برأسية من صناعة رضا سليم،.

ويتقدم الأهلي على منافسه المصري بهدف دون رد حتى الآن.

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ويعتبر هذا الهدف هو الأول له بالرأس مع الأهلي، وسجل 9 أهداف بقدمه اليمنى وهدفين باليسرى.

وساهم المهاجم الفلسطين بـ 9 أهداف في أخر 8 مباريات مع الأهلي في الدوري، بواقع تسجيله 8 أهداف وصناعة هدف آخر.

وكذلك وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري.

ويبتعد أبو علي بهدفين فقط على فيستون ماييلي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر صنع رضا سليم هدفين في أخر 3 مباريات في الدوري.