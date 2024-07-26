أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح

شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم على ضفاف نهر السين.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ورفع علم مصر كل من أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب فضية طوكيو 2020 وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال صاحبة برونزية ريو 2016.

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وظهرت البعثة المصرية في مركب رفقة بعثة السلفادور.

وجاء ترتيب مصر في الظهور خلال حفل الأولمبياد رقم 57، حيث ظهرت الوفود بالترتيب وفقا للأبجدية الفرنسية.

ولأول مرة يقام حفل الافتتاح خارج ملعب رئيسي، وسيتم استعراض الوفود في مسافة تزيد عن 6 كيلومترا وعلى متن 85 قاربا.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.













































































































































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