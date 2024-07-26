بصناعته هدف شلبي.. عبد الله السعيد يصل للمساهمة العاشرة مع الزمالك

وصل عبد الله السعيد لاعب الزمالك للمساهمة العاشرة له مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وصنع السعيد هدف مصطفى شلبي في الدقيقة 36 ضد بيراميدز.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتقدم الزمالك بهدف دون رد حتى الآن.

وتمكن السعيد من الوصول للمساهمة العاشرة له مع الزمالك بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين في 21 مباراة.

وفي آخر 5 مباريات ساهم السعيد في 5 أهداف إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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جووووووووول⚽💥.. هات وخد ولا أحلى بين عبد الله السعيد ومصطفى شلبي.. وشلبي ينهي الكرة بطريقة رائعة في شباك أحمد الشناوي🔥 pic.twitter.com/4qPskS9jO9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2024

وتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز.

وعلى الجانب الآخر سجل مصطفى شلبي الهدف الأول له منذ مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 من 29 مباراة، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني الذي لعب 3 مباريات أقل.