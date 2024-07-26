إيفرتون يعلن التعاقد مع ليندستروم قادما من نابولي

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

جسبر ليندستروم

أعلن نادي إيفرتون التعاقد مع جسبر ليندستروم على سبيل الإعارة قادما من نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودفع النادي الإنجليزي 2.5 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وحسب الشبكة فإن إيفرتون وضع بند أحقية الشراء مقابل 22.5 مليون يورو، وأيضا النادي يتحمل راتبه بالكامل.

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وأفادت الشبكة أن في حال تفعيل إيفرتون بند أحقية الشراء فسيكون عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حتى 2029.

وانضم اللاعب إلى نابولي في صيف الماضي مقابل 30 مليون يورو قادما من آينتراخت فرانكفورت، لكن لم ينجح بشكل كبير.

ولعب ليندستروم مع الفريق الجنوبي 29 مباراة ولم يسجل أو يصنع أبدا.

وتوج ليندستروم ببطولة الدوري الأوروبي 2021-2022 مع فرانكفورت.

وحصل على بطولة الدوري الدنماركي مع بروندبي موسم 2020-2021، إذ فاز فقط ببطولتي طوال مسيرته.

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