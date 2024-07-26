انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) بيراميدز
الجمعة، 26 يوليه 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.
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ق 74 جووول التعادل بركلة جزاء فخري لاكاي على يسار الشناوي
ق 72 ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة أحمد مجدي لمروان حمدي
ق 46 خروج وليد الكرتي وأحمد فتحي ومصطفى فتحي ونزول محمود عبد العاطي ومروان حمدي ورمضان صبحي
استراحة
ق 36 جووول مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك
ق 11 إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق 10 أحمد مجدي يسجل هدفا عكسيا في مرماه
بداية المباراة
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