انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) بيراميدز

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.

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ق 74 جووول التعادل بركلة جزاء فخري لاكاي على يسار الشناوي

ق 72 ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة أحمد مجدي لمروان حمدي

ق 46 خروج وليد الكرتي وأحمد فتحي ومصطفى فتحي ونزول محمود عبد العاطي ومروان حمدي ورمضان صبحي

استراحة

ق 36 جووول مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك

ق 11 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 10 أحمد مجدي يسجل هدفا عكسيا في مرماه

بداية المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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