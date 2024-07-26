انتهت الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. الأحمر في الصدارة

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

إمام عاشور - معتز زدام - الأهلي - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد المصري في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في التاسعة مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

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فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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ق 88: مشاركة عمر كمال بدلا من إمام

ق 78: مشاركة كهربا وأفشة بدلا من وسام والشحات

ق 77: تغيير للمصري بمشاركة دغموم بدلا من محمد الشامي.

ق 68: ميدو جابر يسدد كرة في مواجهة الشناوي التي يتصدى لها ومتابعة برأسية تعلو العارضة

ق 62: جووول وسام أبو علي يسجل من عرضية رضا سليم

ق 50: القائم يمنع الهدف الأول للأهلي برأسية رامي ربيعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: لعبة ثنائية بين إمام عاشور وحسين الشحات وتسديدة من إمام ترتطم بالشباك الخارجية.

ق 27: تسديدة الشحات تعلو العارضة

ق 12: بطاقة صفراء للشامي بعد عرقلة رضا سليم

ق 11: حسين فيصل يطلق تصويبة صاروخية يتصدى لها الشناوي بثبات.

ق 7: رأسية صلاح محسن تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

بداية اللقاء

الأهلي المصري الدوري المصري
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