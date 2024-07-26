ماركا: عودة فيليكس إلى تدريبات أتليتكو.. وفرصه في البقاء

عاد جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد إلى فريقه مرة أخرى عقب انتهاء إجازته.

وقضى فيليكس الموسم الماضي معارا إلى برشلونة، وانتهت فترة إعارته وعاد إلى فريقه القديم.

وأفادت صحيفة ماركا أن فيليكس عاد إلى تدريبات روخيبلانكوس وحيدا ليس مع باقي الفريق، لكن مدعوما من قبل الجهاز الفني.

وحسب الصحيفة فإن لا توجد أي فرصة لبقاء اللاعب البرتغالي مع أتليتكو مدريد الموسم المقبل، إذ أن النادي يريد بيعه.

وأكدت الصحيفة أن الرغبة أيضا هي نفسها من قبل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإسباني طلب الحصول على 60 مليون يورو لبيع فيليكس سواء لـ أستون فيلا أو بنفيكا، ولم يصل العرض الإنجليزي أو البرتغالي لهذا الرقم.

ويسعى أوناي إيمري لتعويض رحيل موسى ديابي بالتعاقد مع فيليكس.

وانتقل ديابي إلى اتحاد جدة مقابل 60 مليون يورو في فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب موقع "ذا أثليتك" في وقت سابق فإن إيمري حدد فيليكس كمعوض لديابي.