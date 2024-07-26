انتهت - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس ترقبا لحفل الافتتاح التاريخي للنسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على ضفاف نهر السين.

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ولأول مرة سيقام حفل الافتتاح خارج ملعب رئيسي، وسيتم استعراض الوفود في مسافة تزيد عن 6 كيلومترا وعلى متن 85 قاربا. ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وسيرفع علم مصر في حفل الافتتاح كل من أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 وسارة سمير صاحبة برونزية ريو 2016.

وإجمالا تشارك 205 لجنة أولمبية وطنية بعدد يفوق الـ 10 آلاف رياضي ورياضية.

وسيبدأ حفل الافتتاح في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يمكنك مشاهدة حفل الافتتاح من هنــــــــــــــــــــــا.

تابع من هنا جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل

تابع من هنا قصص لأبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس

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نهاية حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

لحظة إشعال الشعلة الأولمبية لبدء أولمبياد باريس 2024

الشعلة الأولمبية مع مجموعة من أساطير العالم في كافة الألعاب.

زيدان يحصل على الشعلة الأولمبية ثم يسلمها لرافائيل نادال أسطورة التنس الإسبانية.

رفع العلم الأولمبي في باريس إيذانا ببدء استضافة فرنسا للأولمبياد.

عروض مختلفة ومتنوعة قبل إشعال الشعلة الأولمبية

وصول بعثة أمريكا وفرنسا في ختام وصول الوفود والبعثات في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وصول بعثة فلسطين على ضفاف نهر السين.

وصول بعثات الكويت ولبنان وليبيا والمغرب في حفل الافتتاح

فرنسا تكشف النقاب عن 10 تماثيل ذهبية لـ 10 بطلات في تاريخ البلاد.

تواصل توافد الوفود والبعثات من جميع أنحاء العالم.

تواصل توافد الوفود العربية والعالمية في نهر السين.

دخول بعثة مصر في حفل أولمبياد باريس 2024.. أحمد الجندي وسارة سمير رفعا علم مصر.

عرض جزء من رواية البؤساء على ضفاف نهر السين خلال حفل الافتتاح.

فاصل غنائي جديد برقصة الكانكان بمشاركة 80 فنانة.

تواصل توافد البعثات في حفل الافتتاح بنهر السين.

الفنانة الأمريكية ليدي جاجا تشارك في حفل افتتاح الأولمبياد بتقديم فاصل غنائي.

ظهور بعثة السعودية ورفع العلم كل من رمزي الدهامي ودنيا أبو طالب، وتعد دنيا أول لاعبة سعودية تتأهل للأولمبياد.

دخول بعثة الجزائر كأول دولة عربية تظهر في حفل الافتتاح.

دخول بعثة منتخب اللاجئين الأولمبي بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة من دول مختلفة في مشاركتهم الثالثة أولمبيا.

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دخول بعثة اليونان كأول بعثة يتم تقديمها في أولمبياد باريس 2024.

بداية حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بظهور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية.

ستدخل بعثات الوطنية بالترتيب وفقا للغة الفرنسية.

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