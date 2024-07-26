انتهت - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس ترقبا لحفل الافتتاح التاريخي للنسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على ضفاف نهر السين.

ولأول مرة سيقام حفل الافتتاح خارج ملعب رئيسي، وسيتم استعراض الوفود في مسافة تزيد عن 6 كيلومترا وعلى متن 85 قاربا. ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وسيرفع علم مصر في حفل الافتتاح كل من أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 وسارة سمير صاحبة برونزية ريو 2016.

أحمد الجندي وسارة سمير من القرية الأولمبية قبل ساعات من رفع علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 🇪🇬💐 pic.twitter.com/YSHNrFyujY — FilGoal (@FilGoal) July 26, 2024

وإجمالا تشارك 205 لجنة أولمبية وطنية بعدد يفوق الـ 10 آلاف رياضي ورياضية.

وسيبدأ حفل الافتتاح في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يمكنك مشاهدة حفل الافتتاح من هنــــــــــــــــــــــا.

تابع من هنا جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل

تابع من هنا قصص لأبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس













































































































































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نهاية حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

The Paris 2024 Olympic cauldron is lit! Sorry, THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT! 🤯 🔥 #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/CIuS4RzfHD — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

لحظة إشعال الشعلة الأولمبية لبدء أولمبياد باريس 2024

الشعلة الأولمبية مع مجموعة من أساطير العالم في كافة الألعاب.

IL REVIENT... avec la Flamme ! 🔥 #Paris204 📸 Getty / Sarah Stier pic.twitter.com/2zuLiQAjj8 — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

زيدان يحصل على الشعلة الأولمبية ثم يسلمها لرافائيل نادال أسطورة التنس الإسبانية.

Le drapeau olympique flotte sur Paris ! - The Olympic flag flies over Paris! 📸 Getty/Lintao Zhang/Jamie Squire#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/zDblta3Ihk — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

رفع العلم الأولمبي في باريس إيذانا ببدء استضافة فرنسا للأولمبياد.

عروض مختلفة ومتنوعة قبل إشعال الشعلة الأولمبية

وصول بعثة أمريكا وفرنسا في ختام وصول الوفود والبعثات في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

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وصول بعثة فلسطين على ضفاف نهر السين.

وصول بعثات الكويت ولبنان وليبيا والمغرب في حفل الافتتاح

💛 A tribute to 10 golden heroines of French history. Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy and Simone Veil.#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/VeUCrrDJ5q — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

فرنسا تكشف النقاب عن 10 تماثيل ذهبية لـ 10 بطلات في تاريخ البلاد.

تواصل توافد الوفود والبعثات من جميع أنحاء العالم.

تواصل توافد الوفود العربية والعالمية في نهر السين.

دخول بعثة مصر في حفل أولمبياد باريس 2024.. أحمد الجندي وسارة سمير رفعا علم مصر.

عرض جزء من رواية البؤساء على ضفاف نهر السين خلال حفل الافتتاح.

Because we can, can, can! 💃 80 artists from the Moulin Rouge perform the iconic dance that dates back to the 1820s. Their pink costumes have been specifically designed for the #OpeningCeremony. Très chic. 👌#Paris2024 pic.twitter.com/3b7dFsXgx5 — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

فاصل غنائي جديد برقصة الكانكان بمشاركة 80 فنانة.

تواصل توافد البعثات في حفل الافتتاح بنهر السين.

الفنانة الأمريكية ليدي جاجا تشارك في حفل افتتاح الأولمبياد بتقديم فاصل غنائي.

ظهور بعثة السعودية ورفع العلم كل من رمزي الدهامي ودنيا أبو طالب، وتعد دنيا أول لاعبة سعودية تتأهل للأولمبياد.

دخول بعثة الجزائر كأول دولة عربية تظهر في حفل الافتتاح.

دخول بعثة منتخب اللاجئين الأولمبي بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة من دول مختلفة في مشاركتهم الثالثة أولمبيا.

دخول بعثة اليونان كأول بعثة يتم تقديمها في أولمبياد باريس 2024.

Prologue. Il faut ramener à Paris la Flamme Olympique arrivée par erreur au Stade de France. Elle est attendue par des milliers d'athlètes et spectateurs sur la Seine. Merci Zinedine Zidane - Prologue. We must bring the Olympic Torch back to Paris. It accidentally arrived at… pic.twitter.com/FLnVEf226Q — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

بداية حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بظهور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية.

حسب الترتيب الأبجدي للغة الفرنسية 👩‍🏫🇫 ترتيب البعثات العربية في دخول الدول في حفل افتتاح أولمبياد باريس 💐 pic.twitter.com/ZglrHCDLZR — FilGoal (@FilGoal) July 26, 2024

ستدخل بعثات الوطنية بالترتيب وفقا للغة الفرنسية.