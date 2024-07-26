تشكيل بيراميدز - بعد شهر من الغياب.. أحمد فتحي يعود أمام الزمالك

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيله لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

ويغيب المهاجم فيستون ماييلي ولاعب الوسط أحمد توفيق والمدافع محمود مرعي لتراكم البطاقات، ومحمد الشيبي للإيقاف عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة الماضية أمام الأهلي.

فيما يستمر تواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإيقاف.

وهذا هو الظهور الأول لأحمد فتحي كأساسي في الدوري مع بيراميدز، منذ مباراة بلدية المحلة في 19 يونيو الماضي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ زلاكة

البدلاء: شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 من 29 مباراة، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني الذي لعب 3 مباريات أقل.

بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب 4 مباريات أكثر.