تشكيل الزمالك - الشناوي للمرة الأولى ومنسي يقود الهجوم أمام بيراميدز

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري الممتاز.

ويبدأ محمود الشناوي في حراسة المرمى للمرة الأولى في مسيرته، في ظل غياب محمد عواد لعدم اكتمال الجاهزية، ومحمد صبحي للإصابة.

بينما يبدأ ناصر منسي في هجوم الأبيض، ويتواجد التونسي سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري – أحمد مجدي – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله

البدلاء: عمر عبد العزيز - أحمد رفاعي - محمد أشرف "روقا" - محمد السيد - جمال موتيابا - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمد عاطف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب 4 مباريات أكثر.

بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 من 29 مباراة، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني الذي لعب 3 مباريات أقل.