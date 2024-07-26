تشكيل المصري - سمير فكري ظهير أيمن ضد الأهلي.. وصلاح محسن يقود الهجوم

يبدأ سمير فكري كظهير أيمن لتعويض غياب كريم العراقي في تشكيل المصري ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في التاسعة مساءً.

ويغيب العراقي وأمادو جولد با بسبب تراكم البطاقات عن تشكيل المصري ضد الأهلي.

ويقود صلاح محسن الهجوم، فيما يجلس التونسي فخر الدين بن يوسف على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد دبش – عمرو موسى – سمير فكري

الوسط: محمود حمادة – معتز زدام – حسين فيصل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – حسن علي – فخر الدين بن يوسف – عبد الرحيم دغموم – إيزي إيميكا – يوسف الجوهري – حسام حسن – أحمد فؤاد – أحمد شرف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.