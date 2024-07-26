ضمن مجموعة سيتي.. باهيا البرازيلي يضم لوتشيانو رودريجيز في صفقة قياسية

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 19:35

كتب : إسلام أحمد

لوتشيانو رودريجيز

أعلن نادي باهيا البرازيلي ضم الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز في صفقة قياسية للنادي قادما من ليفربول مونتيفيديو.

ووقع الأوروجوياني الشاب البالغ 21 عاما على عقد يمتد لـ 5 مواسم.

وارتبط اسم رودريجيز في الفترة الأخيرة بالانتقال لصفوف فريقي جيرونا الإسباني أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وانضم في الأخير لصفوف باهيا البرازيلي التابع لمجموعة سيتي العالمية مقابل 11 مليون يورو كرقم قياسي في تاريخ النادي.

وكان جيان لوكاس أغلى لاعب ضمه الفريق في الموسم الماضي مقابل 4 ملايين ونصف المليون يورو.

واحتل رودريجيز المركز السادس عشر في قائمة أغلى صفقات الدوري البرازيلي تاريخيا والتي يتصدرها الأرجنتيني تياجو ألمدا الذي انتقل لبوتافوجو البرازيلي مقابل 19.5 مليون يورو.

وتألق رودريجيز مع منتخب أوروجواي للشباب وحصد وصافة كأس العالم للشباب في 2023 وحصد جائزة هداف البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وانضم الشاب لقائمة منتخب أوروجواي الأول في وديتي كوت ديفوار والمكسيك.

وخاض مع ليفربول 57 مباراة رسمية سجل خلالها 17 هدفا وتوج بلقب الدوري الأوروجوياني الموسم الماضي 2023.

وفاز رودريجيز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الأوروجوياني وتواجد في التشكيل المثالي للمسابقة.

ويحتل باهيا المركز السابع برصيد 31 نقطة من 19 جولة في الدوري البرازيلي، بفارق 9 نقاط عن بوتافوجو المتصدر.

لوتشيانو رودريجيز باهيا جيرونا مانشستر سيتي
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