بعد اقتراب رحيل هويسين.. سكاي: عرض يوفنتوس لضم توديبو

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

جيان كلير توديبو

يخطط نادي يوفنتوس لضم جيان كلير توديبو لاعب فريق نيس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقترب دين هويسين لاعب يوفنتوس من الانتقال إلى بورنموث الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو حسب التقارير الإخبارية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن يوفنتوس يسعى لتعويض رحيل هويسين بالتعاقد مع توديبو.

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وأفادت الشبكة أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض في الأيام المقبلة لضم توديبو بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكرت الصحيفة أن الإعارة ستتحول إلى إجبارية الشراء إذا تحققت بعض الشروط.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم توديبولكن بسبب ملكية النادي الفرنسي إلى جيم راتكليف فلم يتم الأمر.

ويملك راتكليف بعض الحصص في مانشستر يونايتد، لكن القوانين منعت حدوث الصفقة خلال الصيف الجاري.

وانتقل المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما إلى نيس قادما من برشلونة في صيف 2021 مقابل 8 مليون يورو ونصف.

الدوري الإيطالي يوفنتوس جيان كلير توديبو نيس
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